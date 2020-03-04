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تعاون وخدمة مجتمعية بين فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك وعيادات قوى الأمن بالمنطقة

تعاون وخدمة مجتمعية بين فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك وعيادات قوى الأمن بالمنطقة

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تعاون وخدمة مجتمعية بين فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك وعيادات قوى الأمن بالمنطقة

تعاون وخدمة مجتمعية بين فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك وعيادات قوى الأمن بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=839261
المناطق _ تبوك
اتاحت العيادات الشاملة التخصصية بقوى الأمن بتبوك والمشاركة في معرض الدفاع المدني بالمنطقة لفريق نبض الحياة التطوعي إستكمال إجراءات التسجيل لاعضاءه الجدد من خلال إجراء الفحوصات الطبية وتقديم المشورة لهم ضمن الشراكة المجتمعية التي تنتهجها العيادات إلى جانب الجهود التطوعية لفريق نبض الحياة .
ورحب مدير العيادات الشاملة التخصصية بقوى الأمن بتبوك المقدم محمد حسن الحويطي بهذه الشراكة التي تؤكد وتعزز المسؤولية المجتمعية استنادًا إلى أهمية تحقيق التعاون المثمر  بين قطاعات الدولة والجهات التطوعية في ضوء توجهاتها المعلنة في رؤية المملكة 2030 بما يدعم العمل التطوعي ويعزز المسؤولية المجتمعية. واستنادا إلى أهمية اسهام قطاع الصحة ومؤسساته في خدمة المجتمع وتوعيته بجميع فئاته.
من جهته ثمن قائد فريق نبض الحياة المهندس عبد الرحمن بن عبد الحفيظ بن نوح هذا التعاون الكبير بين العيادات الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة والفريق الذي يأتي في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين الأجهزة الخيرية والإدارات الخدمية المختلفة لمواكبة التطور التعاوني انطلاقًا من دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة- أيدها الله- بهذا الجانب.

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