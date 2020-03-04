سمو نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة على الزواج بالأحساء

المناطق _ الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدال عزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، بمكتب سموه بديوانالإمارة الي وم (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالأحس اء ناصر النعيم،وأعضاء مجلس الإ دارة.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي الع هد – يحفظهما الله- للعمل الاجت ماعي من اهتمام، باعتباره ركيزة في التنمية، وعنصراً رئيسياً في الحفاظ على قيمة التكافل والتر ابط الاجتماعي، مؤكداً أهمية دو ر جمعيات الرعاية الأسرية في الح فاظ على الأواصر الأسرية، مبيناً ضرورة تأهيل وتثقيف المقبلين ع لى الزواج، وتقديم برامج توعوية للزوجين تساهم في تعزيز المودة بين الزوجين وتأصيلها والتعريف بمفهوم القوامة شرعاً، مع المتا بعة المستمرة لهم، مع إيجاد برا مجتساهم في تعزيز ثقافة الوعي ا لمالي للمتزوجين حديثاً والرفق في التعامل وفق ما جاء به ديننا الحنيف.

من جانبه عبر رئيس مجلس ادارة ا لجمعية الخيرية للمساعدة على ال زواج والرعاية الأسرية بالأحساء ناصر النعيم، باسمهوباسم أعضاء المجلس عن شكره وتقديره لسمو ن ائب أمير المنطقة الشرقية على م ا تفضل به سموه من توجيهات كريم ة، مبيناًسعي الجمعية لتقديم خد ماتها لمختلف الفئات في محافظات الأحساء، وتطوير برامجها، وموا كبة ما يشهده القطاع غيرالربحي من تطورات.