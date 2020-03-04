سمو نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة على الزواج بالأحساء

المناطق _ الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوانالإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالأحساء ناصر النعيم،وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – يحفظهما الله- للعمل الاجتماعي من اهتمام، باعتباره ركيزة في التنمية، وعنصراً رئيسياً في الحفاظ على قيمة التكافل والترابط الاجتماعي، مؤكداً أهمية دور جمعيات الرعاية الأسرية في الحفاظ على الأواصر الأسرية، مبيناً ضرورة تأهيل وتثقيف المقبلين على الزواج، وتقديم برامج توعوية للزوجين تساهم في تعزيز المودة بين الزوجين وتأصيلها والتعريف بمفهوم القوامة شرعاً، مع المتابعة المستمرة لهم، مع إيجاد برامجتساهم في تعزيز ثقافة الوعي المالي للمتزوجين حديثاً والرفق في التعامل وفق ما جاء به ديننا الحنيف.
من جانبه عبر رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالأحساء ناصر النعيم، باسمهوباسم أعضاء المجلس عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، مبيناًسعي الجمعية لتقديم خدماتها لمختلف الفئات في محافظات الأحساء، وتطوير برامجها، ومواكبة ما يشهده القطاع غيرالربحي من تطورات.
التعليقات (٠) اضف تعليق