احدث الأخبار

سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”
أبرز المواد
 مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية للايتام والمسنين وذوي الاعاقة في الرياض
منطقة الرياض
 جستر تبوك تعقد ملتقاها التعريفي الأول وتكرم الداعمين وشركاء النجاح
منطقة تبوك
 فريق تقييم الحقائب التدريبية بتعليم عنيزة ينهي تقييم 18 حقيبة تدريبية
منطقة القصيم
 انطلاق الدورة الـ 12 لاختبار قياس المستوى التحصيلي بتصميم وإشراف كلية الطب بجامعة القصيم
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يكرم فرع الرئاسة العامة للبحوث والافتاء بالمنطقة بمناسبة حصولهم على الفرع المثالي على مستوى المملكة
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة الرياض
 سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”
أبرز المواد
 باحث خليجي… دول الخليج تفتقد لمراكز التجارب الطبية والسكري في ارتفاع، وسمك “السلور” علاج لـ 5 خلايا سرطانية
أبرز المواد
 طلاب وطالبات ١٦٠ مدرسة بمدينة تبوك يتعرفون على فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة
منطقة تبوك
 الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية في مملكة إسبانيا
الاقتصاد
 سمو نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة على الزواج بالأحساء
المنطقة الشرقية
سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”

سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”

أبرز المواد
مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية للايتام والمسنين وذوي الاعاقة في الرياض

مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية للايتام والمسنين وذوي الاعاقة في الرياض

منطقة الرياض
جستر تبوك تعقد ملتقاها التعريفي الأول وتكرم الداعمين وشركاء النجاح

جستر تبوك تعقد ملتقاها التعريفي الأول وتكرم الداعمين وشركاء النجاح

منطقة تبوك
فريق تقييم الحقائب التدريبية بتعليم عنيزة ينهي تقييم 18 حقيبة تدريبية

فريق تقييم الحقائب التدريبية بتعليم عنيزة ينهي تقييم 18 حقيبة تدريبية

منطقة القصيم

سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”

سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”
http://almnatiq.net/?p=839316
المناطق _ فهد المريخي
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود “قبس” للقرآن والسنة والخطابة الاجتماع الثالث في الدورة الثالثة لمجلس أمناء المؤسسة صباح اليوم (الأربعاء ) ، بقاعة الاجتماعات بجامعة الملك فيصل بالأحساء.
وفي كلمة لسمو نائب رئيس مجلس الأمناء الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، رحب فيها بسمو أمير الشرقية حيث قال” أقدم لكم جزيل الشكر على دعمكم وعنايتكم ورعايتكم لهذه المؤسسة والتي كانت ولا تزال تمثل دافعا وحافزا لنا ولجميع منسوبي المؤسسة لبذل المزيد من الجهد والعطاء”
ثم رحب بالأعضاء الجدد في المجلس معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري.
معبراً عن شكره لمعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي على تعاون الجامعة ودعمهم واستضافة هذا الاجتماع كما اشكر اعضاء مجلس الإدارة الحالي والذي ستنتهي فترته قريباً وأسأل الله أن يوفق المجلس القادم لكل خير.
وناقش المجلس التقرير الذي قدمه أمين المجلس فضيلة الشيخ الدكتور  أحمد بن حمد البوعلي، وتم استعراض توصيات المجلس  في اجتماعه الماضي، ثم ناقش المجلس التقرير الختامي.
ثم قدم معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي تقريراً عن كرسي الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود .
ثم تفضل سمو أمير الشرقية  بتكريم الرعاة والداعمين وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء مجلس الإدارة وذلك نظير ما قدموه من دعم سخي للمؤسسة خلال العام الماضي .
ويضم مجلس الأمناء في عضويته أكثر من ثلاثين عضواً ، من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، من مختلف التخصصات والخبرات، لإثراء عمل المؤسسة، ومتابعة تحقيق أهدافها.

روابط ذات صلة

انطلاق الدورة الـ 12 لاختبار قياس المستوى التحصيلي بتصميم وإشراف كلية الطب بجامعة القصيم

انطلاق الدورة الـ 12 لاختبار قياس المستوى التحصيلي بتصميم وإشراف كلية الطب بجامعة القصيم
أمير القصيم يكرم فرع الرئاسة العامة للبحوث والافتاء بالمنطقة بمناسبة حصولهم على الفرع المثالي على مستوى المملكة

أمير القصيم يكرم فرع الرئاسة العامة للبحوث والافتاء بالمنطقة بمناسبة حصولهم على الفرع المثالي على مستوى المملكة
سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”

سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*