سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة “قبس”

المناطق _ فهد المريخي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود “قبس” للقرآن والسنة والخطابة الاجتماع الثالث في الدورة الثالثة لمجلس أمناء المؤسسة صباح اليوم (الأربعاء ) ، بقاعة الاجتماعات بجامعة الملك فيصل بالأحساء.

وفي كلمة لسمو نائب رئيس مجلس الأمناء الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، رحب فيها بسمو أمير الشرقية حيث قال” أقدم لكم جزيل الشكر على دعمكم وعنايتكم ورعايتكم لهذه المؤسسة والتي كانت ولا تزال تمثل دافعا وحافزا لنا ولجميع منسوبي المؤسسة لبذل المزيد من الجهد والعطاء”

ثم رحب بالأعضاء الجدد في المجلس معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري.

معبراً عن شكره لمعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي على تعاون الجامعة ودعمهم واستضافة هذا الاجتماع كما اشكر اعضاء مجلس الإدارة الحالي والذي ستنتهي فترته قريباً وأسأل الله أن يوفق المجلس القادم لكل خير.

وناقش المجلس التقرير الذي قدمه أمين المجلس فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، وتم استعراض توصيات المجلس في اجتماعه الماضي، ثم ناقش المجلس التقرير الختامي.

ثم قدم معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي تقريراً عن كرسي الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود .

ثم تفضل سمو أمير الشرقية بتكريم الرعاة والداعمين وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء مجلس الإدارة وذلك نظير ما قدموه من دعم سخي للمؤسسة خلال العام الماضي .

ويضم مجلس الأمناء في عضويته أكثر من ثلاثين عضواً ، من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، من مختلف التخصصات والخبرات، لإثراء عمل المؤسسة، ومتابعة تحقيق أهدافها.