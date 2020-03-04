وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي بمفوض الأونروا بالنيابة

المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالنيابة كريستيان سولدرز.

وجرى خلال اللقاء استعراض أنشطة الأونروا في المنطقة، ومجالات التعاون بين المملكة والوكالة الدولية.