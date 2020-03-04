أمير منطقة الباحة يفتتح المقر الجديد لشرطة محافظة العقيق

المناطق-الباحة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم الأربعاء, مبنى شرطة محافظة العقيق الجديد.

وفور وصول سموه كان في استقباله محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزه الحربي وأزيح الستار إيذاناً بافتتاح المبنى, بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي كلمة نوه فيها بالدعم الكبير الذي تبذله القيادة الرشيدة لرجال الأمن على جميع المستويات والمجالات وتسخير جميع الإمكانات.

وعبر اللواء الحربي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على افتتاحه لمقر شرطة محافظة العقيق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, وما ذلك الا شاهدًا عياناً على ماتوليه الحكومة الرشيدة للأمن من اهتمام في إنشاء وتشييد المشاريع الأمنية وفق أرقى المواصفات العالمية, مشيداً بالتلاحم القوي بين أهالي منطقة الباحة ورجال الأمن من خلال استشعار الجميع لحفظ تراب هذا الوطن .

إثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك تجول سموه في أرجاء وأقسام المبني، واستمع إلى شرحٍ عن الإمكانيات التي تتوفر في المبنى من قبل مدير شرطة المنطقة, كما سجل سمو الأمير حسام بن سعود كلمة في سجل الزيارات عبر فيها عن سعادته بافتتاح صرحاً من صروح الأمن العام الذي يتمثل في شرطة محافظة العقيق, وما يتوفر فيه من إمكانات ضخمة ومتطورة وهو يعكس ما تنعم به بلادنا من الأمن والاستقرار ومايهنأ به المواطن والمقيم على أرضها والزائر إلى كنفها من الأمان والراحة والطمأنينة بفضل الله ثم في ظل خادم الحرمين الشريفين.

تلا ذلك عرضاً مرئياً لما يحتويه المقر الجديد الذي يقع على مساحة تفوق 9245 مترا مربعا, وبلغت تكلفته سبعة عشر مليون وثلاث مئة ألف ريال, ويتكون من مبنى رئيسي ومبنى المهاجع والمستودعات والتي تشمل على منطقة للحجز الجماعي والإنفرادي, ومكتب لمدير الشرطة ونائبة, وقاعة اجتماعات والاتصالات الإدارية, إضافة إلى المستودعات, والصالة الرياضية, والقسم النسائي, وبعض المرافق الخدمية الأخرى.

وفي ختام الافتتاح تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير شرطة المنطقة.

حضر الافتتاح محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, وعدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية.