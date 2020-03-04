رسميًا.. الإمارات تعلن إقامة مبارياتها المحلية بدون جماهير بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إقامة جميع المباريات المحلية في مختلف المسابقات الكروية لكافة الفئات بدون حضور جماهيري خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشره الاتحاد الإماراتي في بيان رسمي عبر حسابه بموقع تويتر، فإن القرار جاء كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا.

ولم يعلن الاتحاد الإماراتي عن موعد عودة الجماهير من جديد للمباريات، حيث تم الاكتفاء بذكر عبارة “اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر”، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت الإمارات قد اكتشفت عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وجاء نص بيان الاتحاد الإماراتي كالتالي: