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محافظ محايل المكلف يتفقد مركز ” حميد العلايا “

محافظ محايل المكلف يتفقد مركز ” حميد العلايا “

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محافظ محايل المكلف يتفقد مركز ” حميد العلايا “

محافظ محايل المكلف يتفقد مركز ” حميد العلايا “
http://almnatiq.net/?p=839360
المناطق - واس

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ويرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية اليوم، مركز ” حميد العلايا ” التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة.
واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز يحيى بن علي الحياني عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.
وأكد ” الفلقي ” أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة.

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