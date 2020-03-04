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محافظ الدلم يفتتح ندوة السكري السنوية التي نظمها مستشفى الدلم

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محافظ الدلم يفتتح ندوة السكري السنوية التي نظمها مستشفى الدلم

محافظ الدلم يفتتح ندوة السكري السنوية التي نظمها مستشفى الدلم
http://almnatiq.net/?p=839367
المناطق - الدلم

افتتح سعادة محافظ الدلم:الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد الندوة السنوية الثانية للسكري ، و التي نظمتها الشؤون الأكاديمية و التدريب في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم. و بحضور سعادة مدير المستشفى الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني و مساعده للخدمات الطبية.

و تنوعت محاور الندوة التي حضرها قرابة المئة و خمسون من الممارسين في الحقل الطبي، بين نظرة عامة عن مرض السكري و تفصيل حول القدم السكرية. كما تناول متحدثي الندوة سكري الحمل، و نمط الحياة الصحية لمريض السكري.

من جهته أشاد الدكتور الدخيني في كلمته الافتتاحية بجهود قسم التدريب و الشؤون الأكاديمية و نشاطهم الملحوظ وقال: يسعدنا هذا الحضور المميز و الاقبال على النشاطات العلمية وهو ما يصب في مصلحة كافة الممارسين الصحيين و يمثل خدمة كبيرة متعدية كذلك للمراجعين و المرضى في المستشفيات و مراكز الرعاية الأولية.

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