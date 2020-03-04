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فرع وزارة البيئة بتبوك يعقد اجتماعه الأول للوقاية من سوسة النخيل الحمراء

فرع وزارة البيئة بتبوك يعقد اجتماعه الأول للوقاية من سوسة النخيل الحمراء
http://almnatiq.net/?p=839372
المناطق-تبوك:

عقد في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم الاجتماع الأول للجنة إمارة منطقة تبوك لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها برئاسة مدير عام فرع الوزارة المهندس هزاع بن الافنس الرويلي وممثلي الجهات الحكومية وذلك في قاعة الاجتماعات بالفرع.
وفي بداية الاجتماع رحب المهندس الرويلي بأعضاء اللجنة مستعرضاً مهام اللجنة الفرعية بالمنطقة والمعوقات التي تواجه فرع الوزارة مع أصحاب المزارع والحلول المتبعة.
وقال الرويلي إن المواطن يعد صاحب الدور الأساسي في العناية بمزرعته ومكافحة سوسة النخيل في حال وجود إصابة بها لا قدر الله ، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع طلب خدمة مكافحة السوسة عن طريق تطبيق “بلّغ” بدون مراجعة فروع الوزارة مما يسهم بسرعة القضاء على آفة السوسة فور وجودها مثمناً دور الجهات الحكومية على تعاونهم الدائم للوصول إلى خفض نسبة الإصابة إلى أقل المستويات .
وتضمن الاجتماع عرض مرئي قدمه مشرف برنامج مكافحة سوسة النخيل بالفرع المهندس جعفر العباد والذي أطلع اللجنة على الوضع الحالي بالمنطقة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وكذلك الآلية وتوزيع عمل الفرق بالمنطقة المعمول بها في المنطقة والخطوات التي يجب مراعاتها لنجاح أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

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