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“البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”

“البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”
http://almnatiq.net/?p=839375
المناطق - واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”، لمشاريع البيوت المحمية والزراعة المائية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.
وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر “زراعي” تشمل 10 خدمات لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية، و10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضار، بالإضافة إلى 10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الورد.
ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.
وتهدف منصة “زراعي” إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، وتعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

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