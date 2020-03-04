يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون مع وزارة العدل ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.. الأمير تركي بن طلال يرعى غداً اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي

المناطق - الرياض

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي الذي تنظمه إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير عسير، وذلك مساء غد الخميس على مسرح الفنان طلال مداح بمركز الملك فهد الثقافي.

ويشارك في اللقاء عدد من أصحاب المعالي وقيادات المنطقة والمسؤولين ومشائخ الشمل ومشائخ القبائل والنواب وأئمة المساجد وعدد من المهتمين في جانب السلم المجتمعي، وسط حضور يزيد على ثلاثة الاف مواطن من أهالي المنطقة.

ويأتي اللقاء إيذانا بإنطلاق أعمال لجنة إرساء السلم المجتمعي التي وجه بتشكيلها أمير منطقة عسير؛ لتمارس الدور المنوط بها سعياً لأن تكون منطقة عسير أنموذجاً وطنياً في إرساء السلم المجتمعي، حيث تحمل هذه المبادرة رسالة تسعى من خلالها إلى إثراء القيم المحققة للترابط بين مكونات المجتمع، ووضع منهجية لتحقيق السلم المجتمعي وإبراز النماذج المشرفة في التسامح.

وتقوم لجنة إرساء السلم المجتمعي بدراسة القضايا الاجتماعية المحالة لها إضافة إلى التوعية بأهمية إرساء السلم الاجتماعي بشتى صوره وأنواعه، كما تهدف إلى حصر وتحليل الإختلافات المجتمعية والأسرية ومدى تأثيرها على المجتمع وسبل حلها، إضافة إلى تكريم الجهات والأشخاص الذين لهم اسهامات في حل النزاعات.

ويتضمن برنامج اللقاء التنفيذي الأول للجنة مبادرة السلم المجتمعي ندوه عن السلم المجتمعي يشارك فيها كلاً من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والداعية المعروف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة، والدكتور عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إضافة إلى مشاركة عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري والمستشار القانوني الدكتور خميس الغامدي؛ فيما يستعرض البرنامج عدداً من القضايا المجتمعية وسط مشاركات مفتوحه للحضور.

وسوف يشهد أمير منطقة عسير خلال اللقاء توقيع اتفاقيتي تعاون بين لجنة إرساء السلم المجتمعي في المنطقة مع كل من وزارة العدل ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وذلك في اطار ما تتضمنه المصلحة العامة لتحقيق أهداف اللجنة.