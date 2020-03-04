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مدني تبوك يكرم المشاركين في يومه العالمي ” السلامة اولاً “

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مدني تبوك يكرم المشاركين في يومه العالمي ” السلامة اولاً “

مدني تبوك يكرم المشاركين في يومه العالمي ” السلامة اولاً “
http://almnatiq.net/?p=839391
المناطق- تبوك:

كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم، بمقر معرض ” السلامة اولاً ” المقام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠ بمجمع بارك مول التجاري عدد من منسوبي الجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية والتطوعية، والجهات الداعمة والمشاركة والمتعاونة لإنجاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة.
وثمن اللواء ” الشهراني ” للجميع دورهم الكبير في تفعيل التعاون المستمر بين الدفاع المدني ومختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامة مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى زيادة الوعي اللازم للنشء بدءً بالمنشآت التعليمية و الأسرة للوصول إلى الشراكة المجتمعية المميزة بين الجهات الحكومية والخاصة وكذلك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن طريق نقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين، مبينا أن أهمية الإحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تأتي تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في دول العالم من جهود مميزة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والصناعية وغيره من المخاطر والتقليل من الآثار المأساوية التي تنجم عنها.

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