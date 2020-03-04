احدث الأخبار

لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير
أبرز المواد
 مشروع سلام يواصل إعداد الشباب السعودي للتواصل العالمي
أبرز المواد
 مدني تبوك يكرم المشاركين في يومه العالمي ” السلامة اولاً “
منطقة تبوك
 واشنطن ترفع رسميا العقوبات الاقتصادية عن السودان
أبرز المواد
 المرصد السوري: معارك إدلب تخلف نحو 49 قتيلاً من قوات النظام والمعارضة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرعى غداً اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي
منطقة عسير
 “البيئة” تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”
أبرز المواد
 فرع وزارة البيئة بتبوك يعقد اجتماعه الأول للوقاية من سوسة النخيل الحمراء
منطقة تبوك
 محافظ الدلم يفتتح ندوة السكري السنوية التي نظمها مستشفى الدلم
منطقة الرياض
 محافظ محايل المكلف يتفقد مركز ” حميد العلايا “
منطقة عسير
 رسميًا.. الإمارات تعلن إقامة مبارياتها المحلية بدون جماهير بسبب كورونا
أبرز المواد
 نظام الحمدين يستثنى إيران وتركيا من قرار منع دخول البلاد بسبب كورونا
أبرز المواد
لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير

لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير

أبرز المواد
مشروع سلام يواصل إعداد الشباب السعودي للتواصل العالمي

مشروع سلام يواصل إعداد الشباب السعودي للتواصل العالمي

أبرز المواد
مدني تبوك يكرم المشاركين في يومه العالمي ” السلامة اولاً “

مدني تبوك يكرم المشاركين في يومه العالمي ” السلامة اولاً “

منطقة تبوك
واشنطن ترفع رسميا العقوبات الاقتصادية عن السودان

واشنطن ترفع رسميا العقوبات الاقتصادية عن السودان

أبرز المواد

لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير

لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير
http://almnatiq.net/?p=839402
المناطق - الرياض

حقق الروماني رازفان لوشيسكو، والهولندي يوسف الجبلي، والسعودي عبدالله المعيوف، الأفضلية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر فبراير، والتي شهدت إقامة الجولات 17 و18 و19 و20.
ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فقد جاء اختيار الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير، فيما حقق الهولندي يوسف الجبلي لاعب نادي الفيصلي جائزة أفضل لاعب، أما عبدالله المعيوف، فقد حصد جائزة أفضل حارس خلال الشهر، وذلك بحسب المعايير الفنية والإحصائية التي اعتمدتها اللجنة.
وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.
يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والتونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب، والإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال حصدوا جوائز الأفضلية لشهر يناير الماضي.

روابط ذات صلة

مشروع سلام يواصل إعداد الشباب السعودي للتواصل العالمي

مشروع سلام يواصل إعداد الشباب السعودي للتواصل العالمي
واشنطن ترفع رسميا العقوبات الاقتصادية عن السودان

واشنطن ترفع رسميا العقوبات الاقتصادية عن السودان
المرصد السوري: معارك إدلب تخلف نحو 49 قتيلاً من قوات النظام والمعارضة

المرصد السوري: معارك إدلب تخلف نحو 49 قتيلاً من قوات النظام والمعارضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*