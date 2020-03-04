لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير

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حقق الروماني رازفان لوشيسكو، والهولندي يوسف الجبلي، والسعودي عبدالله المعيوف، الأفضلية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر فبراير، والتي شهدت إقامة الجولات 17 و18 و19 و20.

ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فقد جاء اختيار الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير، فيما حقق الهولندي يوسف الجبلي لاعب نادي الفيصلي جائزة أفضل لاعب، أما عبدالله المعيوف، فقد حصد جائزة أفضل حارس خلال الشهر، وذلك بحسب المعايير الفنية والإحصائية التي اعتمدتها اللجنة.

وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والتونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب، والإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال حصدوا جوائز الأفضلية لشهر يناير الماضي.