محافظ الجبيل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020

المناطق - فتحيه عبدالله

دشن سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، يوم أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، تحت شعار ”السلامة أولًا”، والذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الجبيل، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد ناصر القحطاني، ومديري القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية، ومدراء الشركات الصناعية، وذلك في مجمع غاليريا مول بمدينة الجبيل الصناعية.

ونوه “محافظ الجبيل” إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهما الله-، لتحقيق السلامة المدنية، من خلال تطوير الممارسات الوقائية، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم الوقاية من المخاطر بكافة أنواعها، والحفاظ على سلامة الأفراد وحماية الممتلكات.

وخلال جولته على المعرض المصاحب للفعالية، أطلع المحافظ على الانشطة والبرامج التي تقدمها القطاعات المشاركة بهدف توعية المجتمع، وإبراز جهودها في مجال تحقيق الأمن المدني والمساهمة في تحقيق السلامة العامة للمجتمع.

بدوره أكد العقيد القحطاني في كلمة ألقاها أن الإدارة تُشارك بهدف التعريف بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، والعمل على تفعيل التوعية الوقائية، وإبراز التطبيقات المتقدمة في منظومة الدفاع المدني.