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ممرضة تسعف مواطن تعرض لإغماء في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بحفرالباطن

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ممرضة تسعف مواطن تعرض لإغماء في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بحفرالباطن

ممرضة تسعف مواطن تعرض لإغماء في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=839411
المناطق – فهد المريخي

تعرض مواطن لحالة إغماء أثناء تجوله في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بحفرالباطن حيث تم اكتشاف الحالة من قبل المتطوعة بالهلال الأحمر السعودي الممرضة افراح عوض العنزي وذلك أثناء وجودها لدى النقطة الإسعافية بمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني بمجمع المكان مول بحفرالباطن وعلى الفور قامت باستدعاء الفرقة الإسعافية المتواجدة معها لمساعدتها والفرقة المكونة من الطبيب أحمد فاضل العنزي وعبدالمجيد هداد البذالي وقامت الممرضة والفرقة الإسعافية بأخذ المؤشرات الحيوية والفحص وكانت حالة المريض عبارة عن “دوخة وتعرق وارتعاش بالجسم” حيث تم علاج الحالة بالموقع حتى تم استقرار الحالة.

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