أمير المنطقة الشرقية يرعى الملتقى الوطني الأول لمنسقي الموهوبين بجامعة الملك فيصل

المناطق - فتحيه عبدالله

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء) بقاعة الاحتفالات بجامعة الملك فيصل، الاجتماع الوطني الأول لمنسقي الموهوبين، بعنوان (منسق الموهوبين : الواقع والمأمول)، يرافقه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء.

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على دعم الموهوبين، وتنمية القدرات الابداعية للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم، وتأهيلهم للمنافسات الدولية والاقليمية، وصناعة جيل ريادي قادر على الابتكار من أجل الإنسانية، مشيراً لأهمية تنسيق جهود العاملين مع الموهوبين، الأمر الذي يساعد في وضع استراتيجية متكاملة لبناء الخبرات، وتبادل المعارف، ومواكبة الطموح الذي تسعى له رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ولدى وصوله سموه عزف السلام الملكي ثم تليت آيات بينات من الذكر الحكيم، وأعرب معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي مدير جامعة الملك فيصل في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة عن سعادة الجامعة بتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا الملتقى المتخصص الذي يسلط الضوء على آليات عمل منسقي وقيادات المواهب في التعليم العام والعالي، إيمانًا من الجامعة بدورها تجاه صُناع المستقبل، وذلك في ضوءثلاثة محاور أساسية: وهي إبراز أهم التحديات التي تواجه فئة منسقي الموهوبين والموهبة، ومتطلبات الموهبة في ظل رؤية المملكة المباركة، وربطها بالمهارات الأساسية والمرنة، ومهارات القرن الحادي والعشرين، وتحديد آليات تحقيق تلك المتطلبات بما يعزز التنمية، ويحقق القيمة المضافة للتعليم بمراحله المختلفة،وأشار معاليه إلى ما يشهده قطاع التعليم في بلادنا الغالية بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- من تحول تاريخي لافت في إطار السعي الحثيث لتحقيق خطط وتطلعات رؤية المملكة المباركة 2030، مؤكدًا أن الجامعة وضعت في قائمة أولياتها هدفاً أساسيًّا يتمثل في دعم وتحفيز المجتمع العلمي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية،وكان على رأسها مجالات رعاية الموهبة وتنميتها؛ وهو ما يعكس توجهها نحو تطوير مخرجات تعليمية منتمية للمستقبل، مؤهلة للحفاظ على تنافسيتها في ظل التحولات التنموية محليًّا ودوليًّا، كما جاءت هويتها الجديدة لتعبر عن تطلعها لأن تكون جامعةً منتجةً بحثيًّا وتنمويًّا بما يمكّنها من المساهمة فيتحقيق عدد من الأهداف الوطنية، ومن أبرزها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة، ويأتي ذلك من خلال تركيزها واستهدافها مجالات تنموية تسعة، تعزز بشموليتها كل مفاصل التنمية، وقد وضعت الجامعة مجال “الموهبة” في صدارة روافد التميز التي تدعمها في ظل احتضانها المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع.

وبين معاليه أن الاهتمام بهذا المجال الحيوي يأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية الجديدة 1441-1445هـ |2020-2024م، وتوجهها نحو تجويد عمليتي التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وتعزيز شراكاتها المجتمعية، بما يسهم في صناعة مخرجات مؤهلة تأهيلا إبداعيًّا، يعزز مجالات البحث والابتكار التنموي الوطني، من خلال التركيز على دعم المبادرات والمشروعات التي تجعل من طالبها يحلق بأجنحة ثلاثة: الجناح المعرفي بتزويده بالمعرفة والعلوم،

والجناح المهني لتزويده بالشهادات المهنية،

والجناح المهاري بتطوير مهاراته، ومتابعة ذلك من خلال استحداث سجلات خاصة، وأوضح معاليه أن الجامعة وفي ضوء التزامها تجاه تجسير طلبتها إلى سوق العمل ورفع جاهزيتهم ومستوى استعدادهم المهني ودعم تنافسيتهم، أطلقت بعون الله تعالى مؤخرًا برنامج التطوير المهني للطلبة والذي يؤهل الطلبة المتوقع تخرجهم للحصول على ١١ شهادة مهنية احترافية في سبع مجالات متنوعة.

ثم أعلن معاليه بشرى صدور قرار المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمنح الجامعة الاعتماد المؤسسي الكامل، مؤكدًا بأنه وفي ظل تحقيق هذا المنجز الوطني الكبير، ستستمر الجامعة في ترسيخ ممارسات الجودة ودعم عمليات التحسين المستمر وبما يضمن جودة الأداء وثراء المخرجات وبما يحقق التميز المؤسسي، ووجه معاليه شكره لجميع من عمل خلف هذا الاستحقاق من كافة مكونات الجامعة ومنسوبيها، راجياً من الله العون على بذل المزيد في المستقبل لتتبوأ جامعة الملك فيصل الطموحة المكانة التي تستحقها.

من جانبه بين سعادة مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي كلمة أن هذا الملتقى استقطب أكثرَ من ألف مشارك ومشاركة من ثلاثة عشر جنسية، وأجاز أكثر من خمسين ورقة علمية تم تقديمها من عشرين جامعة سعودية، بمشاركة بلغت (40 % من الرجال)، و(60 % من النساء)،وأنه يمثل محطة مشاركة وحضور من جميع مناطق ومحافظات المملكة، وأكد الدكتور الليلي أن لمكانة المركزالوطني لأبحاث الموهبة والإبداع أهمية كبرى وطنيًّا وخليجيًّا، فهو يعد المركز الوحيد وأحد أهم بيوت الخبرة التربوية في مجال الموهبة والإبداع، من خلال ما يقدمه من برامج نوعية بحثية واستشارية وتدريبيةفي مجال رعاية الموهوبين والمبدعين، كما أطلق المركز بالتعاون مع كلية التربية برنامجًا للماجستير في تربية الموهوبين وخرّج أجيالا من المؤهلين المتخصصين في الموهبة والإبداع، كما قام بتطوير الدبلوم العالي لتربية الموهوبين، ومؤخرًا تم إطلاق برنامج للدكتوراه.

كما دعا الدكتور الليلي جميع المهتمين بمجالات الموهبة والإبداع من كافة شرائح المجتمع إلى عضوية المركزالوطني لأبحاث الموهبة والإبداع، حيث يتمتع الأعضاء بالتواصل مع المعنيين بهذا المجال، ومشاركةالخبرات وزيادة المعارف والمساهمة في وضع المعايير وأفضل الممارسات لمجال الموهبة والإبداع وطنياوإقليميًّا.

بعد ذلك قدم كل من الطالبين عبدالله السنان وود السعدون تجربتيهما في مجال الموهبة والإبداع، كما تم عرض فيلم وثائقي عن المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع.