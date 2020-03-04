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المنطقة الشرقية

الصقور السعودية تستعرض قدراتها في سماء مدينة جربة التونسية

الصقور السعودية تستعرض قدراتها في سماء مدينة جربة التونسية
http://almnatiq.net/?p=839419
المناطق - واس

انطلقت بمدينة جربة جنوب تونس اليوم فعاليات الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع.
واستعرض فريق القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية”، قدراتهم أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد ونخبة من رجال الدولة والمشاركين في المعرض من 40 دولة عربية وأجنبية.
وشاركت الصقور السعودية بسبع طائرات حربية حلّقت في سماء مدينة جربة لمدة 20 دقيقة وقدمت عروضاً أبهرت الحضور بخفتها وسرعتها ومدى احترافية فريق الطيران المشارك.
وشكّلت الطائرات السبع عدداً من الرسومات التي زينت سماء العرض، من بينها شعار المملكة العربية السعودية “السيفين والنخلة” وتشكيل الدرع وحركة القلب وغيرها من العروض.
وأكد نائب قائد القوات الجوية اللواء طيار ركن طلال بن سليمان الغامدي في تصريح لـ” واس” أن هذه المشاركة تأتي ضمن مشاركات الفريق في معارض ومحافل الاستعراضات الجوية بهدف كسب الخبرات وتعزيز العلاقات الدولية وتوثيقها وإظهار مدى التطور الذي وصلت إليه قواتنا الجوية والاحترافية العالية التي يتميز بها الطيار السعودي، وإمكانية صيانة الآلة وتطويعها من قبل أفراد الصيانة بالفريق والنهج الإداري المتقن، مشيداً بالدعم الذي يلقاه الفريق من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.
‎وأبرز اللواء طيار ركن مدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء جربة التونسية، مشيراً إلى أن نجاح استعراضات المملكة المشاركة في المحافل العربية والدولية ماهو إلا نتاج التدريب المقنن والتخطيط المسبق والدعم اللامحدود من قيادة المملكة.
يُذكر أن هذا المعرض الذي يستمر على مدى خمسة أيام يأتي بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، و 100 وفد دولي رسمي، ويُعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا.

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