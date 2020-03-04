ضبط كميات من المبيدات والأسمدة والبذور منتهية الصلاحية في الخرج

المناطق-أشرف العصيمي

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج على كميات من المبيدات والأسمدة والبذور منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وفي التفاصيل بين الدكتور علي المنصور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج بأنه صباح اليوم انطلقت حملة ميدانية مشكلة من عدة جهات حكومية مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقامت بالتفتيش على الصيدليات البيطرية و المؤسسات الزراعية والمستودعات.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المبيدات والأسمدة والبذور منتهية الصلاحية و المجهولة المصدر.

الجدير بالذكر ان المبيدات والأسمدة والبذور منتهية الصلاحية لها أضرار جسيمة على المزروعات وصحة الإنسان.