احدث الأخبار

كورونا بات “مترسخا” في إيران.. ومشكلة تصعب مواجهة الفيروس
أبرز المواد
 الأم وابنتها “يضربان” قائد الطائرة.. والسبب لا يخطر على بال
أبرز المواد
 فيروس كورونا الجديد.. أي الفئات العمرية أكثر تأثرا؟
أبرز المواد
 هل يمكن لفيتامين (سي) التغلب على فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 جامعة الدول العربية تتبنى “قرارا مهما” بشأن سد النهضة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يتوج الفائزين بسباق الفروسية التاسع عشر
منطقة حائل
 الأمير سعود بن نايف يدشن سوق الحرفيين بالأحساء
المنطقة الشرقية
 “كورونا” يضرب التعليم وكرة القدم في إيطاليا
أبرز المواد
 ضبط كميات من المبيدات والأسمدة والبذور منتهية الصلاحية في الخرج
منطقة الرياض
 الصقور السعودية تستعرض قدراتها في سماء مدينة جربة التونسية
أبرز المواد
 الصحة تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرعى الملتقى الوطني الأول لمنسقي الموهوبين بجامعة الملك فيصل
المنطقة الشرقية
كورونا بات “مترسخا” في إيران.. ومشكلة تصعب مواجهة الفيروس

كورونا بات “مترسخا” في إيران.. ومشكلة تصعب مواجهة الفيروس

أبرز المواد
الأم وابنتها “يضربان” قائد الطائرة.. والسبب لا يخطر على بال

الأم وابنتها “يضربان” قائد الطائرة.. والسبب لا يخطر على بال

أبرز المواد
فيروس كورونا الجديد.. أي الفئات العمرية أكثر تأثرا؟

فيروس كورونا الجديد.. أي الفئات العمرية أكثر تأثرا؟

أبرز المواد
هل يمكن لفيتامين (سي) التغلب على فيروس كورونا؟

هل يمكن لفيتامين (سي) التغلب على فيروس كورونا؟

أبرز المواد

نائب أمير منطقة حائل يتوج الفائزين بسباق الفروسية التاسع عشر

نائب أمير منطقة حائل يتوج الفائزين بسباق الفروسية التاسع عشر
http://almnatiq.net/?p=839441
المناطق - واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم الفائزين في حفل سباق فروسية حائل التاسع عشر بدعم إحدى الشركات الوطنية وذلك بميدان الفروسية بحائل .
وجائت نتائج الفائزين بأشواط السباق على النحو التالي :
حقق الجواد “آزارو” المركز الأول في الشوط الأول للمالك محمد العوشز.
وفازت بالمركز الأول في الشوط الثاني الفرس “تطمن” للمالك والمدرب بسام الدخيل.
وحقق الجواد “الكسر” المركز الأول في الشوط الثالث للمالك والمدرب أنور المرشدي.
وفي الشوط الرابع حصل الجواد “علم السماوي” للمالك والمدرب أنور المرشدي على المركز الأول .
فيما جاء الجواد “المبكر” للمالك محمد آل حيدر بالمركز الأول في الشوط الخامس .
وسلم سمو نائب أمير منطقة حائل أربع سيارات للفائزين والكأس والجوائز، كما سلم سموه الدروع التذكارية لرعات الحفل ، مثنياً سموه على دعم رجال الأعمال لرياضة الفروسية بالمنطقة.
وفي ختام الحفل تسلم سمو نائب أمير المنطقة درعاً تذكاريًا بهذه المناسبة من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي .

روابط ذات صلة

مركز التأهيل الشامل بحائل ينظم جلسه شتوية للنزيلات

مركز التأهيل الشامل بحائل ينظم جلسه شتوية للنزيلات
نائب أمير حائل يرعى أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020 في جامعة حائل

نائب أمير حائل يرعى أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020 في جامعة حائل
أمير ⁧‫حائل‬⁩ الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ يفتتح ⁧‫مستشفى شراف‬⁩ بسعة سريرية 125 يحتوى

أمير ⁧‫حائل‬⁩ الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ يفتتح ⁧‫مستشفى شراف‬⁩ بسعة سريرية 125 يحتوى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*