نائب أمير منطقة حائل يتوج الفائزين بسباق الفروسية التاسع عشر

المناطق - واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم الفائزين في حفل سباق فروسية حائل التاسع عشر بدعم إحدى الشركات الوطنية وذلك بميدان الفروسية بحائل .

وجائت نتائج الفائزين بأشواط السباق على النحو التالي :

حقق الجواد “آزارو” المركز الأول في الشوط الأول للمالك محمد العوشز.

وفازت بالمركز الأول في الشوط الثاني الفرس “تطمن” للمالك والمدرب بسام الدخيل.

وحقق الجواد “الكسر” المركز الأول في الشوط الثالث للمالك والمدرب أنور المرشدي.

وفي الشوط الرابع حصل الجواد “علم السماوي” للمالك والمدرب أنور المرشدي على المركز الأول .

فيما جاء الجواد “المبكر” للمالك محمد آل حيدر بالمركز الأول في الشوط الخامس .

وسلم سمو نائب أمير منطقة حائل أربع سيارات للفائزين والكأس والجوائز، كما سلم سموه الدروع التذكارية لرعات الحفل ، مثنياً سموه على دعم رجال الأعمال لرياضة الفروسية بالمنطقة.

وفي ختام الحفل تسلم سمو نائب أمير المنطقة درعاً تذكاريًا بهذه المناسبة من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي .

