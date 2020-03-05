أيرلندا تعلن عن 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاعها في فرنسا إلى 285

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أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية اليوم عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في رجلين وامرأتين زاروا إيطاليا في الآونة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في أيرلندا إلى 6 حالات ز

وبحسب رويترز, قال مدير جهاز الصحة العامة الفرنسي جيروم سالومون اليوم إن عدد الحالات في البلاد بلغ 285 بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق ,مضيفاً أن عدد الوفيات بسبب المرض لا يزال أربعة وأن 15 شخصا في العناية المركزة.