أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية اليوم عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في رجلين وامرأتين زاروا إيطاليا في الآونة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في أيرلندا إلى 6 حالات ز
وبحسب رويترز, قال مدير جهاز الصحة العامة الفرنسي جيروم سالومون اليوم إن عدد الحالات في البلاد بلغ 285 بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق ,مضيفاً أن عدد الوفيات بسبب المرض لا يزال أربعة وأن 15 شخصا في العناية المركزة.
أيرلندا تعلن عن 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاعها في فرنسا إلى 285
أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية اليوم عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في رجلين وامرأتين زاروا إيطاليا في الآونة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في أيرلندا إلى 6 حالات ز
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