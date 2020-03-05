احدث الأخبار

على الهواء.. مذيع أمريكي يعتزل بسبب التحرش والانتقادات
أبرز المواد
 50 مليار دولار أمريكي خسائر تأثيرات كورونا على قطاع التصدير عالمياً
أبرز المواد
 أيرلندا تعلن عن 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاعها في فرنسا إلى 285
أبرز المواد
 9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا
أبرز المواد
 علماء يتوقعون اختفاء شواطئ في جميع أنحاء العالم
أبرز المواد
 رويترز: إتهام موظفة لغويّة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية لشخصية مرتبطة بحزب الله
أبرز المواد
 “تأثير الدومينو”.. كيف سيغير كورونا خريطة كرة القدم؟
أبرز المواد
 كاميرات مراقبة الأطفال.. تحذير من “خطر داهم”
أبرز المواد
 روسيا: تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ من سوريا إلى اليونان
أبرز المواد
 فيديو.. أمير عسير يوجه بنقل طفلة مريضة ووالدها معه على الطائرة.. ويؤكد: سأذهب معكما شخصياً لمكتب وزير الصحة
أبرز المواد
 12 مليار دولار من البنك الدولي لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 كورونا بات “مترسخا” في إيران.. ومشكلة تصعب مواجهة الفيروس
أبرز المواد
على الهواء.. مذيع أمريكي يعتزل بسبب التحرش والانتقادات

على الهواء.. مذيع أمريكي يعتزل بسبب التحرش والانتقادات

أبرز المواد
50 مليار دولار أمريكي خسائر تأثيرات كورونا على قطاع التصدير عالمياً

50 مليار دولار أمريكي خسائر تأثيرات كورونا على قطاع التصدير عالمياً

أبرز المواد
أيرلندا تعلن عن 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاعها في فرنسا إلى 285

أيرلندا تعلن عن 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاعها في فرنسا إلى 285

أبرز المواد
9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا

9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا

أبرز المواد

50 مليار دولار أمريكي خسائر تأثيرات كورونا على قطاع التصدير عالمياً

50 مليار دولار أمريكي خسائر تأثيرات كورونا على قطاع التصدير عالمياً
http://almnatiq.net/?p=839462
المناطق - الرياض

أعلن خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا الجديد قد تصل إلى “انخفاض قدره 50 مليار دولار” في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير وحده.
ونشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم تقريراً تناول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقيِّم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشي بمختلف درجاته، الذي شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.
وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر (الأونكتاد) إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين – حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر – قد تسببت بالفعل في “انخفاض كبير في الإنتاج.
ويشرح التقرير أن جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين الماضيين “أكبر مصدِّر في العالم وجزءاً لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية”، وقد وطدت نفسها كمزود رئيس للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية، وغيرها.
ويورد التقرير الأممي أرقاماً توضح “انخفاضاً كبيراً” خلال الشهر الماضي في مؤشر المشتريات التصنيعية في الصين – بحوالي 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تسجله منذ عام 2004، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعني انخفاضاً في الإنتاج بنسبة 2% سنويا، وهو قد جاء كنتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا.
ويقول إن انكماشا بنسبة 2% في إنتاج الصين له آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، وهو ما “تسبب حتى الآن في انخفاض يقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي” في التجارة بين الدول.
ويشير التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً من هذا الانخفاض تشمل “صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات”.

روابط ذات صلة

على الهواء.. مذيع أمريكي يعتزل بسبب التحرش والانتقادات

على الهواء.. مذيع أمريكي يعتزل بسبب التحرش والانتقادات
أيرلندا تعلن عن 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاعها في فرنسا إلى 285

أيرلندا تعلن عن 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاعها في فرنسا إلى 285
9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا

9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*