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قمر الدودة العملاق يزين سماء الليل مع بداية الأسبوع القادم

قمر الدودة العملاق يزين سماء الليل مع بداية الأسبوع القادم
http://almnatiq.net/?p=839469
المناطق_الرياض

يتابع عشاق الفلك ومحبي مشاهدة النجوم حدثا مثيرا ليلة الاثنين القادم، بظهور قمر الدودة العملاق، وهو حدث سيكون فيه قمرنا أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد

ويحدث اكتمال القمر عندما يقع على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ما يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل

كما سيكون القمر خلال اكتماله في مداره الأقرب إلى الأرض، ما يعني ظهوره بشكل أكبر وأكثر إشراقا في سماء الليل

والأفضل من هذا كله، أن هذا الحدث الفلكي سيكون مرئيا بالعين المجردة، لذلك، لن تكون هناك حاجة لاستخدام معدات باهظة الثمن لمشاهدة البدر العملاق

وسيكون قمر الدودة العملاق (Super Worm Moon) مرئيا طوال ليلة 9 مارس الجاري. ويحمل بدر شهر مارس اسم قمر الدودة لأنه يظهر في بداية فصل الربيع، حيث غالبا ما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، مع ذوبان الجليد، ومن ثم تظهر ديدان الأرض وغيرها من الحيوانات على السطح

ويحمل بدر شهر مارس أيضا أسماء أخرى ترتبط جميعها بتقويم المزارعين، مثل القمر الغراب وقمر الصوم الكبير وقمر السكر وغيرها

وإذا فاتك قمر الدودة العملاق، فلا داعي للقلق لأن بدر شهر مارس هو ثاني قمر عملاق من أصل أربعة أقمار عملاقة سيشهدها عام 2020، حيث من المتوقع أن يظهر القمران العملاقان الآخران في 8 أبريل و7 مايو

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