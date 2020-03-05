احدث الأخبار

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 الرياض: 25 ألف وحدة تحت الإنشاء متاح حجزها إلكترونياً عبر «سكني»
أبرز المواد
 بعد «مقطع السرطان».. «البيئة»: نعناع المدينة بريء
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة وغبار يعيق الرؤية على عدة مناطق
أبرز المواد
 على الهواء.. مذيع أمريكي يعتزل بسبب التحرش والانتقادات
أبرز المواد
 50 مليار دولار أمريكي خسائر تأثيرات كورونا على قطاع التصدير عالمياً
أبرز المواد
 أيرلندا تعلن عن 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاعها في فرنسا إلى 285
أبرز المواد
 9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا
أبرز المواد
 علماء يتوقعون اختفاء شواطئ في جميع أنحاء العالم
أبرز المواد
 رويترز: إتهام موظفة لغويّة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية لشخصية مرتبطة بحزب الله
أبرز المواد
 “تأثير الدومينو”.. كيف سيغير كورونا خريطة كرة القدم؟
أبرز المواد
 كاميرات مراقبة الأطفال.. تحذير من “خطر داهم”
أبرز المواد
مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا

أبرز المواد
الرياض: 25 ألف وحدة تحت الإنشاء متاح حجزها إلكترونياً عبر «سكني»

الرياض: 25 ألف وحدة تحت الإنشاء متاح حجزها إلكترونياً عبر «سكني»

أبرز المواد
بعد «مقطع السرطان».. «البيئة»: نعناع المدينة بريء

بعد «مقطع السرطان».. «البيئة»: نعناع المدينة بريء

أبرز المواد
الأرصاد: سماء غائمة وغبار يعيق الرؤية على عدة مناطق

الأرصاد: سماء غائمة وغبار يعيق الرؤية على عدة مناطق

أبرز المواد

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=839478
المناطق_واس

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على تخصيص 8.3 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصا حتى الآن داخل الولايات المتحدة.
و تم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسين، ووافق على مشروع القرار 415 عضوا في المجلس.
و يعد المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافحة فيروس كورونا أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس وهو 2.5 مليار دولار.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذه الحزمة من المبالغ الطارئة اليوم، وفي حال تم تمريرها هناك، سيتم إرسال مشروع القانون للرئيس للتوقيع عليه.
ويشير المشروع إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفدرالية على محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح ضد الفيروس، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.

روابط ذات صلة

الرياض: 25 ألف وحدة تحت الإنشاء متاح حجزها إلكترونياً عبر «سكني»

الرياض: 25 ألف وحدة تحت الإنشاء متاح حجزها إلكترونياً عبر «سكني»
بعد «مقطع السرطان».. «البيئة»: نعناع المدينة بريء

بعد «مقطع السرطان».. «البيئة»: نعناع المدينة بريء
الأرصاد: سماء غائمة وغبار يعيق الرؤية على عدة مناطق

الأرصاد: سماء غائمة وغبار يعيق الرؤية على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*