آخر المستجدات بقضية استئصال الغدة التناسلية لطفل الطائف

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طلبت اللجنة الطبية الشرعية التي تنظر في شكوى الطفل نهار الحارثي، ضحية الإهمال الطبي، المناوبين في الفترة الصباحية لمعرفة سبب التأخير في تقديم الخدمات الطبية للمريض. طلبت اللجنة الطبية الشرعية التي تنظر في شكوى الطفل نهار الحارثي، ضحية الإهمال الطبي، المناوبين في الفترة الصباحية لمعرفة سبب التأخير في تقديم الخدمات الطبية للمريض

وبناء على غياب طبيب وموظف في الفترة الصباحية، تم تأجيل النظر في القضية إلى مطلع شعبان القادم

وكان الطفل نهار الحارثي قد فقد إحدى غدتيه التناسليتين، واتهم والده أطباء في مجمع الملك فيصل بالطائف بالتأخير في علاجه

وأعرب والد الطفل عن استغرابه من عدم توفر معلومات العملية الجراحية كافة في التقرير الطبي والطريقة التي تمت بها العملية