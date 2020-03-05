كورونا.. ثاني وفاة في العراق وارتفاع عدد المصابين في الجزائر

كورونا.. ثاني وفاة في العراق وارتفاع عدد المصابين في الجزائر

أبرز المواد
الزعاق يتوقع موعد نهاية موسم البرد القارس

الزعاق يتوقع موعد نهاية موسم البرد القارس

أبرز المواد
آخر المستجدات بقضية استئصال الغدة التناسلية لطفل الطائف

آخر المستجدات بقضية استئصال الغدة التناسلية لطفل الطائف

أبرز المواد
شركات طيران تشجع موظفيها على أخذ إجازات مدفوعة الأجر

شركات طيران تشجع موظفيها على أخذ إجازات مدفوعة الأجر

أبرز المواد

آخر المستجدات بقضية استئصال الغدة التناسلية لطفل الطائف

آخر المستجدات بقضية استئصال الغدة التناسلية لطفل الطائف
http://almnatiq.net/?p=839495
المناطق_الطائف

طلبت اللجنة الطبية الشرعية التي تنظر في شكوى الطفل نهار الحارثي، ضحية الإهمال الطبي، المناوبين في الفترة الصباحية لمعرفة سبب التأخير في تقديم الخدمات الطبية للمريض. طلبت اللجنة الطبية الشرعية التي تنظر في شكوى الطفل نهار الحارثي، ضحية الإهمال الطبي، المناوبين في الفترة الصباحية لمعرفة سبب التأخير في تقديم الخدمات الطبية للمريض

وبناء على غياب طبيب وموظف في الفترة الصباحية، تم تأجيل النظر في القضية إلى مطلع شعبان القادم

وكان الطفل نهار الحارثي قد فقد إحدى غدتيه التناسليتين، واتهم والده أطباء في مجمع الملك فيصل بالطائف بالتأخير في علاجه

وأعرب والد الطفل عن استغرابه من عدم توفر معلومات العملية الجراحية كافة في التقرير الطبي والطريقة التي تمت بها العملية

روابط ذات صلة

كورونا.. ثاني وفاة في العراق وارتفاع عدد المصابين في الجزائر

كورونا.. ثاني وفاة في العراق وارتفاع عدد المصابين في الجزائر
الزعاق يتوقع موعد نهاية موسم البرد القارس

الزعاق يتوقع موعد نهاية موسم البرد القارس
شركات طيران تشجع موظفيها على أخذ إجازات مدفوعة الأجر

شركات طيران تشجع موظفيها على أخذ إجازات مدفوعة الأجر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*