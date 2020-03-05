كورونا.. ثاني وفاة في العراق وارتفاع عدد المصابين في الجزائر

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لقي شخصان في العراق حتفهما، الأربعاء، جراء فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة في الجزائر ارتفاع عدد المصابين

وأعلن المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية أن الشخصين اللذين توفيا، أحدهما في إقليم كردستان العراق والآخر في بغداد

وقال الطبيب أياد النقشبندي لوكالة فرانس برس “توفي رجل 70 عاما بعد تدهور صحته إثر إصابته بكورونا”

وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته وفقا للمتحدث

وفي بغداد، أعلنت وزارة الصحة لاحقا في بيان وفاة شخص أصيب بالعدوى، لافتة إلى أنه كان يعاني “نقصا في المناعة”

وسجلت السلطات العراقية أكثر من 30 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، بينهم 30 عراقيا عائدين من إيران، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر

وأعلن البدر الثلاثاء اكتشاف 31 حالة إصابة جديدة، أحدها لطالب إيراني غادر العراق، البلد المجاور لإيران التي تعد بين أكثر البلدان تضررا بالوباء

وكشفت إيران أن عدد المصابين تجاوز 2330، مشيرة إلى أن الوفيات بلغت 77

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة بالفيروس المستجد، يوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المصابين داخل البلاد إلى 17

وتتضمن الحالات 16 من أسرة واحدة بولاية البليدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة بالإضافة إلى رجل إيطالي

واستضافت الأسرة الشهر الماضي رجلا وابنته يقيمان في فرنسا، وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس بعد عودتهما لهناك

وفتحت السلطات تحقيقا في مسعى لتحديد الأشخاص الذين تواصل معهم الرجل وابنته أثناء إقامتهما في الجزائر

كما وضعت الحكومة العاملين في المجال الطبي في المستشفيات، ولاسيما في بليدة وبلدات مجاورة، في حالة تأهب للتعامل مع الحالات الجديدة

وقالت وزارة الصحة في بيان “نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب”