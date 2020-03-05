الإمارات تدعو المواطنين والمقيمين بضرورة تجنب السفر بسبب فيروس كورونا

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أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتفشيه في عدة دول

وقالت وزارة الصحة، في بيان على “تويتر”، إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة، وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين