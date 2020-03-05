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الإمارات تدعو المواطنين والمقيمين بضرورة تجنب السفر بسبب فيروس كورونا

الإمارات تدعو المواطنين والمقيمين بضرورة تجنب السفر بسبب فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=839511
المناطق_الرياض

أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتفشيه في عدة دول

وقالت وزارة الصحة، في بيان على “تويتر”، إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة، وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين

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