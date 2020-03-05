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وظائف للنساء في مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة

وظائف للنساء في مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة
http://almnatiq.net/?p=839524
المناطق_جدة

أعلنت مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة عن توفر وظائف للنساء شاغرة، للعمل بالمدرسة في محافظة جدة، بمسمى (مدربة قيادة)

واشترطت المدرسة امتلاك رخصة قيادة سارية المفعول، والقدرة على تقديم التدريب، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة:

مدربة قيادة

شروط التقديم:

رخصة قيادة (سارية المفعول)

القدرة على تقديم التدريب في مجال القيادة

معرفة بسلامة وقواعد وأنظمة المرور

يفضّل وجود خبرات سابقة في مجال تدريب القيادة

تاريخ التقديم :

متاح الآن

رابط التقديم :

من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected])

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