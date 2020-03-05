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الأمير تركي بن طلال يدشن الحملة الوطنية للمشي بالمنطقة

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تهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة..

الأمير تركي بن طلال يدشن الحملة الوطنية للمشي بالمنطقة

الأمير تركي بن طلال يدشن الحملة الوطنية للمشي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=839529
المناطق_عسير

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على أهمية الفعاليات الصحية التوعوية في تعزيز الوقاية من الأمراض عبر رفع معدل الوعي الصحي .

جاء ذلك خلال تدشينه الحملة الوطنية للمشي والتي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار “امش 30″، وذلك في شارع الفن بمدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في عسير.

وأكد سموه على أهمية المشروع الوطني للمشي مشيداً بحصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في عدد من الإنجازات الصحية.

وتستهدف الحملة الوطنية للمشي جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عاماً إلى ٨٠ عاماً، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪؜ إلى ٣٥٪؜ .

وصاحب الفعالية عدد من المعارض التي تضم فرق طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل ، وعلاقة المشي بالصحة النفسية ، وركن مخصص للتوعية عن فايروس كورونا المستجد.

وبين أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة .

وشارك في الحملة عدد من مدراء ومنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية ، وعدد كبير من طلاب المدارس التابعة لتعليم عسير وجامعة الملك خالد والكلية التقنية ، ومجموعة من ذوي الإعاقة وعدد من مختلف فئات المجتمع من كبار السن والأطفال والشباب، وشاركت عدد من الجهات الحكومية في الحملة في مقدمتها تعليم عسير، وجامعة الملك خالد وأمانة عسير والكلية التقنية وشرطة عسير ومرور عسير ودوريات الأمن بأبها والدفاع المدني والهلال الأحمر وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

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