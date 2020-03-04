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الدارسين بالبرنامج الكشفي بتعليم البكيرية يتنافسون خلال رحلة خلوية 

الدارسين بالبرنامج الكشفي بتعليم البكيرية يتنافسون خلال رحلة خلوية 

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الدارسين بالبرنامج الكشفي بتعليم البكيرية يتنافسون خلال رحلة خلوية 

الدارسين بالبرنامج الكشفي بتعليم البكيرية يتنافسون خلال رحلة خلوية 
http://almnatiq.net/?p=839530
المناطق_محمد المسلم عدسة عبدالله الراشد
ضمن فعاليات برنامج الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية رحلة خلوية انطلقت عصر يوم أمس الأربعاء ,حيث اشتملت الرحلة على العديد من البرامج الخلوية البرية منها الطبخ الخلوية وحفل السمر والعاب الكشفية وذلك بمخيم السيوف بحضور  رئيس قسم النشاط الطلابي الاستاذ ابراهيم الدريبي.
وأوضح قائد الدراسة التأسيسية الأستاذ عليان البشري بأن الرحلة عبارة عن ممارسة عملية للحياة البرية حيث تهدف إلى تعويد الدارسين والبالغ عددهم 34 دارساً على مستوى المملكة على الاعتماد على النفس وترسيخ الكثير من المعلومات والتقاليد الكشفية في ذهن الكشافين حيث يمارسونها عملياً بالإضافة إلى خلق روح التعاون بين الأفراد وبين “البشري”  أن المنافسات تعتمد على السير على الأقدام و قراءة الرسائل وفك الشفرات والتخييم والطهي الخلوي .

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