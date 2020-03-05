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وظائف شاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية

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وظائف شاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية

وظائف شاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=839542
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن توفر وظائف بمسمى إمام مؤذن بجميع مدن ومناطق المملكة

وأشارت إلى أن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم هي أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل العمر عن 18 سنة والحصول على الشهادة الثانوية، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية

كما تتضمن الشروط التفرغ التام للعمل واجتياز الكشف الطبي وحُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي، وطالبت الوزارة الراغبين في التقديم بالدخول على بوابتها الإلكترونية والتقديم عليها عن طريق منصة التوظيف المتاحة

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