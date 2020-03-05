وظائف شاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن توفر وظائف بمسمى إمام مؤذن بجميع مدن ومناطق المملكة

وأشارت إلى أن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم هي أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل العمر عن 18 سنة والحصول على الشهادة الثانوية، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية

كما تتضمن الشروط التفرغ التام للعمل واجتياز الكشف الطبي وحُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي، وطالبت الوزارة الراغبين في التقديم بالدخول على بوابتها الإلكترونية والتقديم عليها عن طريق منصة التوظيف المتاحة