الكويت : 58 مصابا ب «كورونا».. بعد تسجيل حالتين جديدتين اليوم

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قادمتين من ايران ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 58 حالة

وقالت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف «تم نقل الحالتين إلى المستشفى، وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأنهما حالتين من خارج البلاد، وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي»

ونفت المضف وجود أي إصابات بين أبناء الجالية المصرية في الكويت

بدوره قال جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن جميع المصابين بفيروس كورونا، يتلقون الرعاية في مستشفى تابع لوزارة الصحة

وأضاف السند: «فترة الحجر الصحي 14 يوماً، وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مُصاب»