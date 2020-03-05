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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيبالية في مجلس الشورى تجتمع بوفد البرلمان النيبالي

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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيبالية في مجلس الشورى تجتمع بوفد البرلمان النيبالي

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيبالية في مجلس الشورى تجتمع بوفد البرلمان النيبالي
http://almnatiq.net/?p=839567
المناطق - واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيبالية في مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة اجتماعًا بوفد البرلمان بجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، برئاسة رئيس لجنة التجارة والعمل بالبرلمان بيمال براساد شريواستاوا.
وفي بداية الاجتماع رحّب معالي الأستاذ أسامة الربيعة بوفد البرلمان بجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في جميع المجالات لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان النيبالي.
من جهته أكد بيمال براساد شريواستاوا أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية تتطور بشكل مستمر، مقدراً جهود المملكة وسعيها الدائم لدعم بلاده على مختلف الصعد.
وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام بين البلدين.
حضر الاجتماع سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة الدكتور ماهيندرا براساد سنغ راجبوت، وعدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيبالية، وعدد من أعضاء البرلمان النيبالي.

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