جناح القوات الجوية الملكية السعودية يجذب زوار المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع بتونس

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جذب جناح القوات الجوية الملكية السعودية، المشارك في الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في مدينة جربة جنوب تونس، زوار المعرض الذين توافدوا بالمئات للتعرف عن قرب على مشاركة المملكة الدفاعية الجوية.

واطّلع زوار الجناح على تاريخ القوات الجوية ومهامها وواجباتها الوطنية، إضافة إلى العديد من التقنيات والمجسمات .

وحرص القائمون على الجناح على تقديم هدايا تذكارية للزوار تمثلّت في صور ومجسمات للطائرات الحربية السعودية وغيرها من الهدايا التي نالت استحسان زوار الجناح.