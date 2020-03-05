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الصحة تعلن عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا الجديد

الصحة تعلن عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=839593

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.
كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.
ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.
وتطمئن الوزارة الجميع أن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فورا بالتواصل مع مركز “تواصل الصحة 937″ حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، كما أكدت الصحة أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقالت الصحة ” إنها توفر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس كورونا الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من قبل الاطباء المختصين على الرقم 937.” وشددت الصحة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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