شرطة منطقة الرياض : القبض على تشكيل عصابي امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر ) امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة ، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.