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قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرعى حفل تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة

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قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرعى حفل تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرعى حفل تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=839600

رعى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، حفل تخريج أول دفعة من الفنيين لصيانة الطائرات في تخصصي الميكانيكا والإلكترونيات الذين تم تدريبهم بالمملكة، وذلك بمقر شركة بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب.
وفور وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حيث تجول سموه بمقر الأكاديمية التي اشتملت على ورش العمل والأجهزة التشبيهية.
وبعد ذلك توجه سموه إلى مقر الحفل، حيث عزف السلام الملكي، ومن ثم تليت آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للشركة كلمةً رحّب فيها بسموه معربا عن اعتزاز الشركة في تأهيل سواعد بانية وأجيال مؤهلة صنعت حاضر الوطن وستصنع بإذن الله مستقبله الواعد.
وأوضح الدكتور آل الشيخ أن الشركة عملت على إحداث نقلة نوعية في برامجها التدريبية من خلال نقل العلم وتوطين المعرفة, الذي أثمر اليوم بتخريج أول دفعة من المتدربين السعوديين في برنامج صيانة الطائرات بشقيها الميكانيكي والتقني، التي تعرف دوليا بشهادة (ستي اند قلز) المستوى الثالث.
وأكد المدير التنفيذي للشركة أن هذه الجهود إيماناً من الشركة في أهمية التكامل في متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبعد ذلك ألقى الخريجون كلمةً أعربوا فيها عن سعادتهم كونهم أول دفعة أكملت تدريبها داخل المملكة لتأهيلهم للعمل في صيانة الطائرات والتحاقهم بالقوات الجوية الملكية السعودية.
بعد ذلك تم تكريم الطلاب المتفوقين من المتدربين من المعهد.
وفي ختام الحفل قدم المدير التنفيذي درعاً تذكارية لسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية.قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرعى حفل تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة.

 

 

 

 

 

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