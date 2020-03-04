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جمعية جسفت بالجبيل تطلق “ملتقى الجبيل آرت” في أبريل القادم

جمعية جسفت بالجبيل تطلق “ملتقى الجبيل آرت” في أبريل القادم

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برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية

جمعية جسفت بالجبيل تطلق “ملتقى الجبيل آرت” في أبريل القادم

جمعية جسفت بالجبيل تطلق “ملتقى الجبيل آرت” في أبريل القادم
http://almnatiq.net/?p=839612
الدمام - الجبيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) – فرع الجبيل، بالتعاون مع مجموعة الملتقى للفنون التشكيلية، ملتقى الجبيل آرت، الذي يقام في الفترة 9 – 12 شعبان 1441هـ، الموافق 2 – 5 أبريل 2020م، وذلك في الصالة المتعددة الأغراض بمدينة الجبيل الصناعية.

وأعربت مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بالجبيل نادية العتيبي عن بالغ الشكر والامتنان لتفضل سمو أمير المنطقة الشرقية –حفظه الله-، برعاية الملتقى، والتي تجسد الدعم والرعاية الكريمة التي يوليها سموه الكريم لأبنائه الفنانين والفنانات التشكيليين، في سبيل تحقيق الأهداف السامية والتي تساهم في خدمة القطاع الفني والثقافي في المنطقة الشرقية.

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