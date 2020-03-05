واجهة تسلق جديدة لمسافة 30 متراً في منتزه الشرف بمحافظة تنومة

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افتتح الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج واجهة تسلق جديدة في منتزه الشرف بمحافظة تنومة “منطقة عسير “بهدف الاستفادة من الأماكن الطبيعية في ممارسة رياضة التسلق، والمساهمة في تطوير السياحة إلى المملكة والرياضية بشكل خاص.

وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترًا وبعدد 41 مساراً للمبتدئين والمحترفين، ليكون بذلك موقعًا جديدًا لممارسي الرياضة التي بدأت تنتشر خلال الفترة الماضية.

وأكدت المدير التنفيذي للاتحاد ياسمين القحطاني أن افتتاح هذا المسار يُعد أحد ثمرات دعم وزارة الرياضة والاهتمام المباشر من سمو رئيس الاتحاد سمو الأمير بندر بن خالد بن فهد الذي وجّه بتسخير جميع الإمكانيات لتطوير ونشر اللعبة والإرتقاء بها.

وأقيمت مسابقة للتسلق بمناسبة الافتتاح شارك بها 48 متسلقًا من داخل وخارج المملكة بدعم من إمارة منطقة عسير، مثلوا عدداً من الدول منها أمريكا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا والبحرين، تسلقوا أكبر عدد ممكن من المسارات في مدة 8 ساعات, حيث تم تقسيم المشاركين على عدة مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاث متسلقين، وفاز بالمركز الأول الفريق المكون من البريطاني توم بترورث، والبرتغالية ايما كايريز سانتوس، والفرنسي فيكتور درويت، وفي المركز الثاني الفريق السعودي المكون من حسن الحارثي وزهير الماليو ومحمد السوادي، فيما فاز بالمركز الثالث الفريق المكون من الأمريكيين كيني ستريكلاند وآنا ستريكلاند والبرتغالي ايفان قروميتشو.