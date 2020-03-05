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“صحة الرياض” تنفذ إرشادات وقائية وتوعوية عن كورونا على طريق الكويت

“صحة الرياض” تنفذ إرشادات وقائية وتوعوية عن كورونا على طريق الكويت

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“صحة الرياض” تنفذ إرشادات وقائية وتوعوية عن كورونا على طريق الكويت

“صحة الرياض” تنفذ إرشادات وقائية وتوعوية عن كورونا على طريق الكويت
http://almnatiq.net/?p=839624

نشرت “صحة الرياض”، ممثلةً بمستشفى الارطاوية وبالتعاون مع مركز أم الجماجم مواد توعوية عن فيروس كورونا الجديد على المسافرين في الطريق الدولي الذي يربط المملكة، بالكويت تتضمن أهم الإرشادات والنصائح التوعوية للوقاية من الإصابة بالفايروس.
وأكدت الصحة على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد والتي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للإستفسارات والإستشارات المتعلقة بكورونا .

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