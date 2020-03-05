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فريق من الاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء وعدة مسؤولين بأنظمة الأمن والسلامة في ختام مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية للحرائق

فريق من الاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء وعدة مسؤولين بأنظمة الأمن والسلامة في ختام مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية للحرائق
http://almnatiq.net/?p=839629

اختتم أعمال مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020) لليوم الرابع والأخير مساء أمس الخميس والذي كان بتنظيم من قبل الهيئة الملكية بالجبيل ودعم من لجنة الطوارئ بالجبيل ” جماعة ” بمركز الملك عبد الله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.

حيث ناقش المدير التنفيذي المؤقت للاتحاد الدولي لرؤساء الحرائق الأستاذ روب بروان خلال ورشة العمل الأولى لليوم الرابع من مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق عدة مواضيع متمثلة بإدارة الطوارئ والكوارث وتحديد وتقييم المخاطر وتقديم إرشادات عملية حول كيفية تطبيق تحديد المخاطر الأساسية بالإضافة إلى تقييم مخاطر التقنيات واستخدام نتائجها لإدارة الطوارئ.

فيما تناول مستشار ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء الأستاذ جيف دولين في ورشة العمل الثانية لليوم الرابع لمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق آلية تحقيق مفهوم المرونة الشاملة وأفضل الممارسات المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية لحماية العمليات الحرجة والمصادر والخدمات حال وقوع كارثة.

وتضمن حضور ورشة العمل الثانية على فريق من الاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء العديد من مدراء الإطفاء والإنقاذ والشرطة والدفاع المدني والسلامة والطوارئ والأمن.

حيث تهدف ورشة العمل إلى إعطاء الحضور فكرة عامة عن نظام إدارة الحوادث الوطني NIMS والذي يستخدم لحماية المؤسسات من الكوارث غير المتوقعة ومن تعطل سير العمل في تلك المؤسسات إضافة استعراض للعديد من الدراسات والحالات عن أفضل التجارب والممارسات في إدارة النتائج وكيفية تطوير سجل عمل شامل وفعال وموثوق معتمدين في ذلك على استخدام نظام المعلومات الجغرافيةGIS وتطبيقاته المعلوماتية.

وفي الختام منح مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020) شهادات حضور ومشاركة للحاضرين والمشاركين في تلك الورشة والتي كانت مدتها ليوم كامل.

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