مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة يعقد اجتماعًا لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا

المناطق - جدة

انفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وبمتابعة مباشرة من نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، عقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة اجتماعاً بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية.

وناقش الاجتماع التدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، وآليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة بإذن الله، كما قدّمت الجهات شرحاً عن خططها لمواجهة “كورونا”.

