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نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=839648
المناطق - جدة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة.
واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع على خطة اللجنة الرامية لفك الاختناقات المرورية في محافظات المنطقة، ورفع مستوى التوعية، والخطوات التي تم تنفيذها لبناء خريطة مرورية للتعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد تكدسا مرورياً وزيادة في احتمالات الحوادث فيها.
وناقش الاجتماع أيضاً آليات تطبيق الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية بمحافظات المنطقة والعمل على تكاملها، وسُبل تحسين شبكات الطرق.

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