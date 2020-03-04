أمل المستقبل بأبو عريش ينفذ البرنامج التدريبي حول مشكلات العصر الحديث “التوحد ، أسبابه ، أعراضه ، علاجه”

أبو عريش -فضه عطيف

نظم مركز أمل المستقبل للرعاية النهارية في محافظة أبو عريش برنامجا تدريبيا بعنوان (مشكلات العصر الحديث ” التوحد ، أسبابه ، أعراضه ، علاجه) مع المدربتين “منال الأمير : وسلمى عشوي ” اليوم الخميس 1441/7/10 هـ ، وذلك بالتعاون مع نادي الحي التعليمي بالأبتدائيه الثانيه بالشقيري التابعه لمحافظه ضمد .

وأوضحت مديرة مركز أمل المستقبل بأبو عريش الاستاذه : ليلى حسن داحش أن هذا البرنامج جاء انطلاقا من دور نادي الحي التعليمي ومركز أمل المستقبل في خدمة المجتمع عموماً وفئة التربية الخاصة تحديداً وكان بحضور عددا من المتدربات .

مبينه أن البرنامج تناول التعريف بمرض التوحد ماهيته وأنواعه والأعراض المبكرة وأسبابه وطرق العلاج .

وأفادت أن المركز يعمل على تنظيم ورش عمل للأمهات لتدريب أطفالهنَ مهارات الاستقلال والاعتماد على الذات في إنجاز الواجبات اليومية واستقبال الأسئلة من الحضور والرد عليها في القريب العاجل

مؤكدة أن الدورة حققت الأهداف المرجوة من إقامتها .