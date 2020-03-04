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بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة

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بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة

بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=839662
المناطق - تيماء- محمد العنزي :

نفذت بلدية محافظة تيماء جولات تفتيشية ورقابية خلال الأسابيع الماضية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام فواز العنزي أن البلدية نفذت 411 جولة تفتيشية خلال تلك الفترة، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن مصادرة 250 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وإغلاق 5 محلات تجارية إلى جانب تسجيل 42 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية وتوجيه إنذارات لمحلات أخرى.

وأكد ” العنزي ” أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائي لضمان الصحة العامة.

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