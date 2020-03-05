احدث الأخبار

إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى
أبرز المواد
 بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة
منطقة تبوك
 فرنسا تعلن تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين و92 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.
أبرز المواد
 أمل المستقبل بأبو عريش ينفذ البرنامج التدريبي حول مشكلات العصر الحديث “التوحد ، أسبابه ، أعراضه ، علاجه”
منطقة جازان
 ملالي إيراني بين حمى الكورونا وفقدان ثقة الشعب
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 مستشار الأمن الوطني يجتمع مع وزير خارجية بريطانيا
أبرز المواد
 الصحة تؤكد شفاء المواطنة المعلن إصابتها بفيروس كورونا بالبحرين ومتابعة باقي المصابات
أبرز المواد
 مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة يعقد اجتماعًا لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 فريق من الاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء وعدة مسؤولين بأنظمة الأمن والسلامة في ختام مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية للحرائق
المنطقة الشرقية
 “صحة الرياض” تنفذ إرشادات وقائية وتوعوية عن كورونا على طريق الكويت
منطقة الرياض
 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتوطين منافذ بيع (9) أنشطة
أبرز المواد
إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى

إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى

أبرز المواد
بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة

بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة

منطقة تبوك
فرنسا تعلن تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين و92 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

فرنسا تعلن تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين و92 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

أبرز المواد
أمل المستقبل بأبو عريش ينفذ البرنامج التدريبي حول مشكلات العصر الحديث “التوحد ، أسبابه ، أعراضه ، علاجه”

أمل المستقبل بأبو عريش ينفذ البرنامج التدريبي حول مشكلات العصر الحديث “التوحد ، أسبابه ، أعراضه ، علاجه”

منطقة جازان

إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى

إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى
http://almnatiq.net/?p=839665

أوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.
ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
كما أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.
وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

روابط ذات صلة

فرنسا تعلن تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين و92 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

فرنسا تعلن تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين و92 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.
ملالي إيراني بين حمى الكورونا وفقدان ثقة الشعب

ملالي إيراني بين حمى الكورونا وفقدان ثقة الشعب
مستشار الأمن الوطني يجتمع مع وزير خارجية بريطانيا

مستشار الأمن الوطني يجتمع مع وزير خارجية بريطانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*