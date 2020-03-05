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زراعة حفرالباطن تنفذ حملة توعوية عن فيروس “كورونا”

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وزير الخارجية يستقبل نظيره البريطاني

وزير الخارجية يستقبل نظيره البريطاني
http://almnatiq.net/?p=839673
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية تميم بن ماجد الدوسري.
عقب الاستقبال، أقام سمو وزير الخارجية، مأدبة غداء على شرف معالي وزير خارجية بريطانيا والوفد المرافق له، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

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