حريق ضخم في غزة يودي بحياة 9 فلسطينيين

المناطق - وكالات

لقي تسعة فلسطينيين مصرعهم، وأصيب أكثر من 58 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة، اليوم الخميس، جراء حريق كبير داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت مصادر طبية للوكالة أن تسعة مواطنين لقوا حتفهم، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات ورجلين، وأصيب أكثر من 58 آخرين، من بينهم 14 إصابة لا تزال تتلقى العناية السريرية الفائقة في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى شهداء الأقصى، نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع داخل مخبز البنا في المخيم.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق ألحق دمارا كبيرا في المحال التجارية والمباني والمركبات المجاورة للمخبز، وإلى أن الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف لا تزال تقوم بدورها في مخيم النصيرات.

وأشارت الإحصائيات الأولية للحريق إلى الحرق الكامل لــ3 منازل و22 مركبة، و4 معامل طوب، ومخبز، ومطعمين، ومنجرة، و50 بسطة، ومؤسسة تأهيل معاقين، بحسب الوكالة.