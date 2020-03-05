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ملتقى نظم المعلومات الجغرافية الرابع عشر يناقش 34 ورقة علمية

ملتقى نظم المعلومات الجغرافية الرابع عشر يناقش 34 ورقة علمية

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3000 آلاف مستفيد ومستفيدة يشاركون في قياس مستوى الخدمات الميدانية التي تقدمها “البلديات بمدن ومحافظات الشرقية”

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المنطقة الشرقية

ملتقى نظم المعلومات الجغرافية الرابع عشر يناقش 34 ورقة علمية

http://almnatiq.net/?p=839704

يستعرض خبراء نظم المعلومات الجغرافية من داخل المملكة وخارجها أكثر من 34 ورقة عمل عبر 7 جلسات متنوعة خلال فعاليات الملتقى الوطني لنظم المعلومات الجغرافية الرابع عشر، الذي تنظمه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 21 إلى 23 رجب 1441هــ، الموافق من 16 إلى 18 مارس 2020م، وذلك بفندق شيراتون الدمام.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع البروفيسور عبدالله بن حسين القاضي، أن ملتقى هذا العام سيناقش على مدى ثلاثة أيام نحو 34 ورقة عمل وسيكون تركيزها على أربع موضوعات أساسية مرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها وهي “المسؤولية المجتمعية، والمصادر الاقتصادية، والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة المخاطر”، ليتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المستجدات فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية من الناحية العلمية والعملية، مشيراً الى مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والمتحدثين الرئيسيين من رؤساء هيئات وشركات ذات علاقة بنظم المعلومات، وكذلك مشاركة القطاع الأكاديمي بأبحاث مميزة تتعلق بشكل مباشر بمحاور الملتقى الأساسية.

وأشار الدكتور القاضي إلى أن الملتقى يصاحبه معرض يشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها لتعرض فيه أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات، في المجالات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية.

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