بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب

توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار منذ منتصف الليل وإنشاء ممر آمن بالمنطقة.

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لافروف: روسيا وتركيا تتفقان على إنشاء ممر آمن في منطقة إدلب