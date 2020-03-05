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بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب

بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب
http://almnatiq.net/?p=839714

توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار منذ منتصف الليل وإنشاء ممر آمن بالمنطقة.

بوتين: بحثنا اليوم مع أردوغان الأوضاع المتوترة جدا في إدلب

بوتين: تصرفات المسلحين في إدلب أدت إلى استئناف الأعمال القتالية ما تسبب في مقتل عسكريين أتراك

بوتين: تمكننا من إيجاد نقاط مشتركة بشأن الأوضاع في إدلب

بوتين: نسقنا مع أردوغان وثيقة مشتركة حول القرارات التي توصلنا إليها بشأن إدلب

بوتين: مقتنعون بعدم خفض وتيرة مكافحة الإرهاب في سوريا والحفاظ على سيادتها

أردوغان: المسؤولية الأساسية عن التوتر في إدلب يتحملها النظام السوري

أردوغان: التعاون بين روسيا وتركيا غير مسبوق واتفقنا على تعزيزه

أردوغان: اتفقنا مع بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في إدلب منذ منتصف الليل

لافروف: روسيا وتركيا تتفقان على إنشاء ممر آمن في منطقة إدلب

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