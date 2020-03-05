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7 إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم.. ووزارة الصحة تدعو للهدوء

7 إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم.. ووزارة الصحة تدعو للهدوء
http://almnatiq.net/?p=839724
المناطق - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الخميس، تأكيد إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم، لافتة إلى أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

وكانت الطوائف المسيحية المختلفة قد أعلنت إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم، اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر الخميس، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ المدينة.

وأوصت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في بيت لحم لمدة 14 يوما.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أوصت الوزارة أيضا بوقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وكانت وزارة الصحة قالت إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، الخميس، أنها تجري الفحوصات اللازمة للتأكد وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها.

كما دعت المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الإجرائية والاحترازية.

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